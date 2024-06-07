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Во Франции герой «Дня Д» пытался поцеловать руку Зеленского

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  • 7.06.2024, 9:37
  • 4,274
Во Франции герой «Дня Д» пытался поцеловать руку Зеленского

Момент попал в видеотрансляцию.

В четверг, 6 июня, глава Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию и принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Герои «Дня Д» тепло встретили украинского лидера, а один из ветеранов даже пытался поцеловать ему руку, выражая восхищение борьбой украинского народа против российской агрессии.

Соответствующий момент попал в прямую трансляцию.

На кадрах видно, что президент Украины вовремя остановил проявление восторга со стороны ветерана и обнял его. После этого глава Украины и герой «Дня Д» еще некоторое время пообщались, а их беседа транслировалась на больших экранах, установленных на месте проведения памятной церемонии.

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