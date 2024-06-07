Стало известно, какая погода будет в Беларуси на выходных 7.06.2024, 9:42

1,512

Опять гром и молния?

На уходящей неделе белорусов много где затапливало из-за ливней, гремели грозы, а под Фаниполем и в Минске пронеслось что-то похожее на торнадо. Судя по всему, на выходных тоже будет неспокойно — синоптики обещают продолжение «сезона дождей», да и на пятницу объявили желтый уровень опасности из-за гроз.

«7 июня (пятница) в отдельных районах республики ожидаются грозы», — сообщили в Белгидромете. Во время гроз будет подниматься порывистый ветер, температура воздуха днем составит от +18°С по западу до +26°С по юго-востоку страны.

В субботу, 8 июня, погода все еще будет неустойчивой, с переменной облачностью. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8…+15°С, днем +18.+25°С.

В воскресенье, 9 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-западу, утром и днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7…+14°С, днем +19…+26°С, по юго-востоку до +28°С.