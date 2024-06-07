Раньше за Путиным такого не наблюдалось 2 Альфред Кох

7.06.2024, 9:50

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Паркинсон, опухоль мозга или отравление?

Сегодня еще раз внимательно прослушал все видеозаписи вчерашней встречи Путина с иностранными журналистами на ПМЭФ. У него явно заторможенная речь и нечеткая артикуляция. Режьте меня на куски - но я уверен, что раньше за ним такого не наблюдалось. Я уже второй раз об этом пишу (первый раз вчера), но неужели только я один это слышу?

Можно, конечно: посстебаться и сказать, что Путин вступил в брежневский возраст «сиськи-масиськи», но если шутки в сторону, то синдром замедленной речи называется брадилалия.

Вот что по этому поводу пишут в интернете:

Брадилалия (брадифразия) — это нарушение ритма голосообразования, которое характеризуется замедленностью артикуляции.

Человек пишет, говорит и читает медленно по причине того, что голос не модулируется — он монотонный и в нем отсутствует четкость.

Главные причины заболевания:

перинатальное поражение ЦНС — фетальный алкогольный синдром, резус-конфликт, травма после родов;

неврология — нарушение речи может развиваться совместно с заболеванием Паркинсона, также его часто диагностируют вместе с опухолями мозга, черепно-мозговыми травмами, менингитами, энцефалитами, депрессией;

иногда болезнь может развиться как следствие отравления;

психические расстройства (например, олигофрения) — брадилалия имеет связь с симптоматикой заболевания, с брадикинезией (замедленными движениями) и слабостью организма;

психосоциальные факторы — к ним относятся слабая речевая подготовка ребенка, подражание медленной речи окружающих.

Отметая первую, четвертую и пятую причины (он не бухой, не рожал, не олигофрен и не ребенок) остаются только Паркинсон, опухоль мозга и отравление. Что ж, любая из этих причин устроит каждого из участников сегодняшних торжеств в Нормандии.

Кстати, как это не печально, но наш пациент довел Россию до такой степени изоляции, что ее даже не пригласили на эти торжества. Германию - пригласили, а Россию - нет. Есть ли еще более убедительное доказательство того, что Путин - это Гитлер 21 века? Как же все это грустно… Какая глупость была начать эту бессмысленную войну… Что поделать… Остается только пожелать Украине и нам всем - победы.

Альфред Кох, «Телеграм»