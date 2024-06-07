HIMARS «накрыли» крупную базу россиян на Юге 7.06.2024, 9:58

2,962

Разгромлены блиндажи и техника.

На Южном направлении у российских оккупантов было громко. По месту их расположения попали из HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций.

ССО обнаружили позиции россиян и навели огонь HIMARS по расположению россиян на этом участке фронта.

«Экипаж БпЛА 73-го морского центра ССО во время разведки на Южном направлении обнаружил место сосредоточения оккупационных войск. Кроме живой силы противника, были зафиксированы блиндажи, наземные укрытия и техника. По вражеской цели операторы ССО скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны», — говорится в сообщении.

В результате удара российские военные понесли значительные потери.