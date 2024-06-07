Знаменитый Криштиану Роналду установил еще один рекорд 7.06.2024, 10:24

Его комментарий под постом другого футболиста взорвал Instagram.

Португальский нападающий высказался по поводу перехода в мадридский «Реал» француза Килиана Мбаппе. Этот комментарий стал самым популярным в истории социальных сетей, пишет The Daily Mail.

О переходе Мбаппе на правах свободного агента в «Реал» было официально объявлено вечером 3 июня. Футболист, который ранее выступал в ПСЖ, затем опубликовал пост в Instagram. Килиан заявил, что играть в «Реале» — исполнение его мечты.

К 7 июня этот пост набрал больше 23 млн лайков и 768 тысяч комментариев. Один из них оставил экс-футболист «Реала» Криштиану Роналду:

— Моя очередь смотреть. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу» (домашний стадион «Реала» — Прим. ред.).

Этот комментарий стал самым популярным в истории социальных сетей. На утро 7 июня у него уже свыше 5 млн лайков. Он значительно превзошел предыдущее достижение.