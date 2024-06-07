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Что с очередями на выезд из страны сегодня утром?

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  • 7.06.2024, 11:08
  • 3,064
Что с очередями на выезд из страны сегодня утром?

Информация от Госпогранкомитета.

В пункте пропуска «Брест» на выезд из страны по состоянию на 8:00 пятницы стоит 61 автобус и 350 легковушек, сообщает Пограничный комитет.

В Козловичах (Кукурыках) стоит 300 грузовиков (вчера было 500).

На литовской границе в Беняконях стоит 750 грузовиков и 50 легковушек. Очереди из автобусов нет.

В Каменном Логе — 130 легковушек и 700 грузовиков.

На белорусско-латвийской границе в Григоровщине очереди из автобусов нет, стоит 80 легковушек (с понедельника по среду очередей из легковушек не было) и стоит 660 грузовиков.

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