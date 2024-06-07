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Bild: ВСУ пошли в наступление и выбили россиян из поселка у Часова Яра

  • 7.06.2024, 11:14
  • 2,548
Bild: ВСУ пошли в наступление и выбили россиян из поселка у Часова Яра

Украинские военные вернули контроль над Калиновкой.

Украинские Силы обороны успешно контратаковали и отбили у российских войск поселок Калиновка к северу от Часова Яра. Об этом сообщает аналитик Bild Юлиан Репке.

В анализе отмечается, что при наступлении на Часов Яр к западу от Бахмута российская армия использует тактику двойного удара. ВС РФ напрямую атакуют микрорайон «Канал» на востоке города, а также обходят его с флангов.

В Bild напоминают, что в конце апреля российские оккупанты продвинулись на юге и достигли канала Северский Донец — Донбасс. На севере они недавно захватили поселок Калиновка и также вышли к каналу. При этом микрорайон «Канал» полностью разрушен, но остается в руках украинских защитников.

Однако, как пишет Bild, на днях ВСУ успешно контратаковал и отбили Калиновку.

«Украинские войска отбили большую часть Калиновки и оттеснили российских оккупантов от канала у Часова Яра», — говорится в сообщении.

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