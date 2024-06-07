Белорусы еще активнее рванули скупать валюту в обменниках 7.06.2024, 11:20

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В мае спрос превысил предложение на 204,5 млн долларов.

В мае спрос на валюту в Беларуси превысил предложение на 204,5 млн долларов, свидетельствует статистика Нацбанка. По итогам пяти месяцев баланс на валютном рынке также сложился в пользу спроса, хотя в январе-апреле предложение превышало спрос.

Оборот валютного рынка в мае составил 9,05 млрд долларов и стал самым большим с начала года.

Население в прошлом месяце купило валюты на 933,1 млн долларов, а продало — на 1,05 млрд долларов, выступив чистым продавцом в размере 118,1 млн долларов. В мае был зафиксирован самый большой месячный объем продажи валюты физлицами с начала года.

Банки в мае купили валюты на 4,72 млрд долларов, а продали на 4,6 млрд долларов. Они были чистыми покупателями валюты в размере 115 млн долларов.

Нерезиденты в прошлом месяце сохранили статус чистых продавцов валюты. Они купили ее на 58,3 млн долларов, а продали — на 233,8 млн долларов, обеспечив чистое предложение в 175,5 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — резиденты за месяц купили валюты на 2,67 млрд долларов, а продали ее на 2,28 млрд долларов. Они были чистыми покупателями в размере 383 млн долларов. Надо отметить, что показатели покупки и продажи валюты субъектами хозяйствования в мае были самыми большими в этом году.

Оборот рынка в январе-мае составил 41,2 млрд долларов. Спрос на валюту превысил предложение по итогам пяти месяцев на 147,42 млрд долларов.

Физлица за пять месяцев купили валюты на 4,4 млрд долларов, а продали ее на 4,86 млрд долларов, обеспечив чистое предложение в размере 464,3 млн долларов.

Банки в январе-мае купили валюты на 22,03 млрд долларов, продали — на 21,95 млрд долларов, выступив чистыми покупателями в размере 81,2 млн долларов.

Нерезиденты продали за пять месяцев валюты на 1,13 млрд долларов, а купили — на 616,7 млн долларов. Они обеспечили чистое предложение в размере 511,2 млн долларов.

Наконец, субъекты-резиденты купили валюты на 11,74 млрд долларов, а продали — на 10,7 млрд долларов. Чистый спрос с их стороны составил 1,04 млрд долларов.