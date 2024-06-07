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Топорный вор

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  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 7.06.2024, 11:59
  • 2,734
Топорный вор

Появились ушлые люди, которые больше не ждут «советов» Лукашенко.

Объединение силовиков Беларуси рассказало, как по прихоти Лукашенко была проведена целая спецоперация по созданию белорусского топора, превратившаяся по сути в акт промышленного шпионажа. Был топор финский Fiskars, а стал Belarus – Horizont, вроде как белорусский.

Впрочем, в этой новости нет ничего удивительного. В новейшей истории страны были и менее элегантные попытки создать «аналог» зарубежного продукта.

Взять хотя бы скандал с наклейками «Интеграла» на мониторах производства Acer. Или ноутбуки от «Горизонта», в которых белорусского было 12%.

В эту же копилку позорных историй можно отнести и попытку руководства «Мотовело» выдать за белорусский мотоцикл, практически полностью собранный из китайских комплектов.

И в таком поведении белорусских «умельцев» также нет ничего удивительного. Ведь еще в 2006-м Лукашенко с высокой трибуны дал тогдашнему премьер-министру и профильным руководителям крайне сомнительный совет:

— Что за неразрешимая проблема такая — пошить красиво? Кто сегодня, Сергей Сергеич, мешает нашим великим руководителям концернов, извините меня, украсть эти лекала за рубежом и шить здесь эту женскую одежду?

Новое в истории о «белоруссизации» финского топора лишь то, что в стране, похоже, появились ушлые люди, которые больше не ждут дельных советов правителя, а чутко и достаточно оперативно реагируют на его капризы.

И чем сильнее будет сказываться санкционное давление, тем больше, скорее всего, будет появляться в Беларуси вот таких продуктов «импортозамещения».

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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