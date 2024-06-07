Топорный вор 2 Артем Синицын, «Салідарнасць»

7.06.2024, 11:59

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Появились ушлые люди, которые больше не ждут «советов» Лукашенко.

Объединение силовиков Беларуси рассказало, как по прихоти Лукашенко была проведена целая спецоперация по созданию белорусского топора, превратившаяся по сути в акт промышленного шпионажа. Был топор финский Fiskars, а стал Belarus – Horizont, вроде как белорусский.

Впрочем, в этой новости нет ничего удивительного. В новейшей истории страны были и менее элегантные попытки создать «аналог» зарубежного продукта.

Взять хотя бы скандал с наклейками «Интеграла» на мониторах производства Acer. Или ноутбуки от «Горизонта», в которых белорусского было 12%.

В эту же копилку позорных историй можно отнести и попытку руководства «Мотовело» выдать за белорусский мотоцикл, практически полностью собранный из китайских комплектов.

И в таком поведении белорусских «умельцев» также нет ничего удивительного. Ведь еще в 2006-м Лукашенко с высокой трибуны дал тогдашнему премьер-министру и профильным руководителям крайне сомнительный совет:

— Что за неразрешимая проблема такая — пошить красиво? Кто сегодня, Сергей Сергеич, мешает нашим великим руководителям концернов, извините меня, украсть эти лекала за рубежом и шить здесь эту женскую одежду?

Новое в истории о «белоруссизации» финского топора лишь то, что в стране, похоже, появились ушлые люди, которые больше не ждут дельных советов правителя, а чутко и достаточно оперативно реагируют на его капризы.

И чем сильнее будет сказываться санкционное давление, тем больше, скорее всего, будет появляться в Беларуси вот таких продуктов «импортозамещения».

Артем Синицын, «Салідарнасць»