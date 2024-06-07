У Беловежской пущи появился новый логотип 4 7.06.2024, 12:05

Попытались передать идею «единства человека и природы».

Национальный парк «Беловежская пуща» обновил логотип, сообщают в пресс-службе парка. Центральной фигурой логотипа предсказуемо стал зубр. «Его изображение в логотипе подчеркивает уникальность и значимость Беловежской пущи как места обитания этого редкого вида», — говорится на сайте парка. Кроме того, в логотипе есть изображение солнца ( символа «жизни и энергии, оно освещает и питает весь лесной массив») , птицы ( это «символ свободы и природного богатства») и леса. Лес, объясняют в администрации пущи, «символизирует природное богатство и биологическое разнообразие».

Фоном для этих элементов стала Вежа. Она, по задумке авторов, должна символизировать защиту природы. Стилистически логотип выполнен с оглядкой на культурное наследие региона, подчеркивают в парке. Он напоминает традиционную белорусскую вытинанку или резьбу по дереву. Логотип «передает идею единства человека и природы, важность сохранения природного богатства и уважение к культурным традициям», — говорит Артем Синичка, креативный директор агентства Grafit, разработало логотип.