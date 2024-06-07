В Луганске прогремела серия взрывов: «прилетело» по нефтебазе 7.06.2024, 12:40

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Оккупанты заявили о масштабной атаке ATACMS.

7 июня в Луганске прогремели взрывы. На месте «прилета», эпицентром которого стала местная нефтебаза, начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

Так, на опубликованных кадрах заметен дым. Местные Telegram-каналы пишут о проблемах со светом и связью в некоторых районах оккупированного Луганска.

При этом, как отмечают в «Атеш», местные агенты сообщают о «хорошем прилете» по нефтебазе и большом пожаре в районе Острой Могилы (мемориал в Луганске, - ред).

Местные коллаборанты сразу заявили, что город был атакован ракетами ATACMS.

«ВСУ выпустили по Луганску, предварительно, по меньшей мере шесть ракет ATACMS, большую часть сбили системы ПВО», - отметила пресс-секретарь так называемого главы «ЛНР» Анна Романова.