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Медведь «проинспектировал» надежность забора на литовско-белорусской границе

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  • 7.06.2024, 12:44
  • 2,854
Медведь «проинспектировал» надежность забора на литовско-белорусской границе

Видеофакт.

Медведь проинспектировал 2,5 километра ограждения на литовско-беларусской границе. Видео его прогулки опубликовали литовские пограничники.

Животное подошло к границе с литовской стороны в районе Кяны. Медведь на мгновение остановился у забора, а затем пошел вдоль него. Позже он пытался погнуть столб, на котором установлены камера наблюдения и прожектор.

Свою прогулку косолапый завершил около реки, на берегу которой заграждение обрывается. Медведь бросился в прибрежные заросли и удалился вглубь литовской территории.

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