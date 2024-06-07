Politico: Выборы в Южной Африке могут изменить отношение к России 7.06.2024, 13:22

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Статус-кво под угрозой.

Россия использовала нарратив времен холодной войны, чтобы заставить Южную Африку сохранять нейтралитет. Состоявшиеся на прошлой неделе выборы и во время которых руководящая партия впервые потеряла большинство могут привести к изменению ситуации. Хотя правительство ЮАР заявляет о своем нейтралитете — местные жители, выступающие за Украину, утверждают, что это ложь.

Они указывают на то, что ЮАР сотрудничает с Россией в проведении военных учений; что правящая партия, Африканский национальный конгресс, иногда принимает российские тезисы; и что ЮАР обратилась в Международный уголовный суд с просьбой не выполнять ордер на арест Владимира Путина, чтобы российский президент смог посетить их страну, отмечает Politico.

В то время как большинство стран Запада объединились вокруг Украины и противостояли российской агрессии, Южная Африка и большая часть остального континента пережили другую эволюцию — от первоначального, прохладного осуждения России к неприсоединению, а порой и к поддержке действий России в войне. Будучи крупнейшей экономикой африканского континента и региональным политическим государством, ее изменчивая позиция отражает взгляды многих других африканских стран, поскольку война в Украине затягивается.

«Но этот статус-кво сейчас под угрозой. На прошлой неделе южноафриканцы пришли на избирательные участки, получив ошеломляющие результаты, которые пошатнули консенсус, сложившийся в стране после апартеида», — пишет Politico.

Африканский национальный конгресс (АНК), которому принадлежит большинство голосов с 1990-х, теперь должен создать правящую коалицию после того, как он не преодолел барьер в 50% в парламенте, а некоторые другие партии настроены более антироссийски. Теперь, когда АНК вынужден делиться властями, вопрос состоит в том, может ли смена правительства ЮАР изменить ее квазиподдерживающую позицию по отношению к России и если да, то последуют ли за ней другие страны.

Когда внимание переключается за пределы Африки, то чаще всего на продолжающуюся войну в Газе, а не на российские военные действия в Украине. По этому вопросу позиция АНК немного не совпадает с мнением граждан ЮАР. Опросы общественного мнения в ЮАР показывают, что население в целом выступает против действий России в Украине. Но тот факт, что война России и Украины занимает низкое место в списках приоритетов избирателей, позволил правительству во главе с АНК занять свою собственную, более пророссийскую позицию.

«Я не уверен, что украинцы или даже американцы работали со своими сетями Глобального Юга с таким же усердием, как россияне», — подчеркнул профессор политологии Кейптаунского университета Звелету Джолобе.