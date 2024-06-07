The Times: Путина могут заставить отказаться от власти 7.06.2024, 13:45

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Российский диктатор пытается себя обезопасить.

Президент России Владимир Путин вводит своих дочерей в публичное пространство, как раньше происходило с другими детьми российской элиты. Такие шаги в путинской РФ делаются для того, чтобы как обезопасить себя, так и дать будущее своим детям, говорится в материале The Times.

На этой неделе в России состоялся международный экономический форум, на котором выступили дочери Владимира Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Как отмечает издание, появление вместе на одном мероприятии - это первый случай, ведь их отец избегает любого публичного признания их присутствия.

Известно, старшая 39-летняя дочь Мария Воронцова - эндокринолог, она выступила на российском «Давосе» в четверг. Младшая дочь, 37-летняя Екатерина Тихонова - менеджер и танцовщица, однако примет участие в круглом столе, посвященном военно-промышленному комплексу.

«Появление двух взрослых дочерей Путина на одном мероприятии - это первый публичный случай. Их растущая публичность указывает на то, что дети союзников Путина играют важную роль в бизнесе и правительстве, поскольку их родители, очевидно, стремятся обеспечить взаимную защиту», - говорится в материале.

Отмечается, что кроме дочерей Путина, на форуме присутствовали и другие родственники российской элиты, в частности, Ксения Шойгу - дочь министра обороны РФ, Роман Ротенберг - сын одного из старейших друзей-олигархов и партнеров Путина по хоккею и Александр Вайно - сын руководителя аппарата главы Кремля.

В то же время The Times, ссылаясь на слова доцента российской политики в Университетском колледже Лондона Бена Ноубла, подчеркивает, что такие частые появления на подобных мероприятиях не свидетельствуют, что Тихонову и Воронцову готовят к династическому захвату власти после того, как 71-летний Путин наконец уйдет с должности. Речь идет также об обеспечении выживания Путина в случае, если обстоятельства заставят его отказаться от власти.

В то же время ученый добавил, что «повышенная видимость» дочерей президента РФ призвана гарантировать, что они не будут «растоптаны», когда система «будет развиваться и передаваться следующему поколению».

А политолог Екатерина Шульман в интервью агентству Bloomberg сказала, что, по ее мнению, союзники Путина стремятся втянуть своих детей «в систему» на случай, если дела пойдут плохо, поскольку санкции сделают невозможным их отправку в школы и на работу в западные страны.

«Это способ, с помощью которого Путин может обеспечить верность режиму со стороны этих членов элиты, убедившись, что они знают, что о них заботятся, и что об их детях заботятся», - подытожил Бен Ноубл.