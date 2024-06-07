«В Минске всегда при макияже, а тут готова мыться в бочке!» 7.06.2024, 13:49

Белорусы рассказали, почему на лето переезжают в деревню.

На дачи, которые по начинке никак не уступают городским квартирам, многие минчане переезжают без страха. А что насчет совсем простых дачных домиков — без удобств или с минимальными? Журналисты realt.by нашли заядлых горожан, которые готовы терпеть туалет на улице и другие неудобства ради того, чтобы летом побыть поближе к природе.

«На Новый год загадывала желание, чтобы дома был туалет»

Практически все детство Елена провела в деревне — она родилась в Витебске, а когда девочке было чуть меньше четырех лет, вместе с родителями она переехала из областного центра в деревню в 30 километрах. Там девушка и прожила до 18 лет, а потом поступила учиться в Минск.

— Когда я попала в университет, мне было немного неловко рассказывать, что я из деревни. Я всегда говорила, что жила под Витебском. Хотя наше «под Витебском» было без воды и с туалетом на улице. Помню, как лет в 10 я на Новый год загадывала желание, чтобы у нас дома был туалет! Когда я переехала в Минск на учебу — я не могла нарадоваться душу, хотя сразу жила в общежитии, где душ был не на блок, а на этаж. Но и это было счастьем! Если бы мне сказали, что через 20 лет я по своей воле буду уезжать в дом с туалетом на улице и без нормального душа — я бы покрутила у виска.

После университета Елена осталась жить в Минске — снимала квартиру и лет десять не думала ни о каком частном доме. Но несколько лет назад появилась возможность купить домик недалеко от Минска.

— Я сама от себя была в шоке, когда решилась на это, потому что я считала, что в детстве мне хватило деревенской жизни — и до конца своих дней я буду городской! — смеется Елена. — Но, как говорится, хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах… И вот я возвращаюсь к истокам! Пока что только на лето. В дом с туалетом на улице и без горячей воды. Я работаю удаленно, в Минске меня мало что держит — поэтому могу остаться в доме и на месяц, и больше. И это отсутствие удобств меня совсем не смущает. После 30 лет я поняла, что для счастья нужен минимум — и это точно не туалет в доме!

«Думала, что перевезу льняные платья и буду ходить босая по траве. Ага!»

Ольга — стильная женщина, которую часто можно увидеть на минских выставках в дизайнерских нарядах, с идеальной укладкой, маникюром и макияжем.

— Но мой лучший макияж — пот, стекающий с лица, после прополки 15-и соток и земля под ногтями, — хохочет Ольга и уточняет. — Не скажешь по мне, да? Хорошо шифруюсь, значит. — Месяцев восемь в году я живу в Минске недалеко от центра в квартире с идеальным ремонтом и ругаюсь на домашних, если баночки стоят не в той последовательности, в которой мне нужно! У нас дома действительно ни соринки, ни пылинки, белоснежные полы и большинство поверхностей — почти больница! Муж смеется, что если бы наши друзья, которые часто бывают у нас в гостях, увидели, как мы живем на даче, они бы… удивились. Это мягко говоря.

На дачу — в домик в садовом товариществе в 30 километрах от Минска — семья с тремя детьми уезжает в апреле и возвращается осенью, как похолодает.

— Наши друзья считают, что у нас какой-то симпатичный дом в скандинавском стиле — минимализм, вот это все! Ага, как бы не так! Наша дача — это самая обычная дача в привычном понимании белоруса! Деревянный старый домик, куда свозят все, что не нужно в городе — и получается свалка. Может, благодаря этому дому и получается содержать квартиру в идеальном состоянии, без лишних вещей — кучи детских игрушек, одежды, из которой они повырастали и прочего хлама.

Когда мы только покупали домик, я думала, что перевезу туда все свои красивые платья и буду такая легкая и летняя ходить босая по траве — полевые цветы, лен и я! Ага, почти! — смеется Ольга.

Но самое интересное, что я не чувствую себя здесь плохо, хотя, казалось бы, условия непривычные. У нас есть туалет и душ в доме, но это не сравнить с идеальной ванной в городе. Сюда можно заказать доставку продуктов, но привезут не так, как в Минске, а на следующий день. И выбор меньше. Но я и дальше планирую жить этой двойной жизнью: в Минске при макияже и в красивых платьях, а летом — в доме, где готова мыться хоть в бочке.

«Купила дом, а потом — переноску для кота. Чтобы переехать вместе с ним»

Ирина всегда мечтала о деревенском доме — детства в деревне у бабушки у девушки не было и представление о деревенской жизни у Иры было достаточно романтизированное. В 25 лет девушка исполнила мечту и купила небольшой домик рядом с Минском.

— Я планировала сразу перебраться туда на постоянку: условия все есть, а предыдущие хозяева жили в доме круглый год. Сразу после покупки дома я даже купила переноску для кота, чтобы вместе с ним переехать. Но уже прошло несколько лет и я по-прежнему живу в Минске, а в дом езжу периодически, на несколько дней или недельку-две. Мне нравится это ощущение, когда меняешь место жизни. Чувствуешь себя школьницей, которую из маленького городка привезли в Минск и ты с интересом и любопытством рассматриваешь все вокруг.

Я не оставляю мысли, что когда-нибудь перееду полностью. Но пока приезжаю в дом набегами и сочетаю город и деревню.