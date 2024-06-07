Сверкая «русским миром» Ян Левченко, Postimees

7.06.2024, 15:04

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Газманов наконец-то собрался в Эстонию.

Неделю назад Олег Газманов представил на концерте в Барнауле свою новую песню «Русский мир». На границе с миролюбивой Монголией загремели угрозы в адрес менее дружественных соседей: «Своих мы не бросаем, не оставим за бугром. Кто наших обижает – пожалеет он потом. Кто памятники рушил и могилы ворошил – Услышит, как, броней сверкая, входит русский мир». Пояснения не нужны. В годы войны пропаганда очищается от всяких двусмысленностей.

Слушатели новой композиции тут же отметили, что ее основной мотив Газманов позаимствовал у песни «Владивосток 2000» группы «Мумий Троль». Вскоре на одном из YouTube-каналов, разместивших видео с песней, появился смешной (само)разоблачительный дисклеймер: «Те, кто пишет про плагиат Мумий Троль – они просто мудаки. это вообще разная музыка, ритм немного похож-но это не считается ПЛАГИАТом» (орфография сохранена – прим. ред.). Встал человек на защиту любимого артиста. Уж как сумел.

Надо сказать, плагиат – родная стихия Олега Газманова. Если в физическом плане он дает бодрячка, то с репертуаром дела скромнее. Его песня «Эскадрон» стала в 1990 году «песней года». Мелодия копировала песню I wanna hear your heartbeat диско-группы Bad Boys Blue, под которую народ чуть раньше плясал на дискотеках. А песня «Люси», трогательно исполненная с тогда малолетним сыном Родионом в 1987 году, копировала не менее известную композицию Heart дуэта Pet Shop Boys.

Песня, прославившая певца на просторах уходившей в историю страны, дала название его группе «Эскадрон». С ней Газманов примерно раз в год записывал трек на один и тот же мотив, то есть занимался автоплагиатом. Но на фоне чистого плагиата западных песен, который вывел его из ресторанных певцов в эстрадные звезды, это выглядело даже забавно. Люди с признаками слуха тут же начинали подпевать старый текст под новую песню, что только укрепляло позиции певца.

Какая разница – «Морячка» или «Загулял», «Есаул» или «Скакуны»? Один и тот же ритм, запрограммированный на любом синтезаторе, бравые с посвистом речевки, под которые можно хоть прыгать, хоть маршировать, – что еще нужно! В начале 1990-х у Газманова появился имидж разбитного казака в шинели, небрежно наброшенной на поджарые мускулистые плечи. Казак – человек границы, всегда себе на уме, вовремя выбирает сильную сторону. Что было по-своему честно.

В самом деле, в 1990-е быть на стороне силы – значило топить за Ельцина и выдвигаться в Госдуму от «Российского движения демократических реформ». Был в 1993 году такой избирательный блок, возглавлявшийся Анатолием Собчаком и Гавриилом Поповым, только что уступившим пост мэра Москвы Юрию Лужкову. «Движение» в думу не прошло, о нем забыли, а Газманов, поддержавший расстрел Белого Дома, вернулся к раскрутке новой песни «Офицеры», вскоре ставшей неофициальным гимном сотрудников силовых ведомств Российской Федерации.

В 1996 году Газманов представил песню «Москва», которая так всех выкосила, что ее хотели сделать уже вполне официальным гимном столицы РФ. Гениальность этого вокально-инструментального номера состояла в том, что неизменный диско-ритм 120 ударов в минуту аранжировался военным оркестром и превращался в так называемый лирический марш.

Секрет проникновенности русской маршевой музыки вроде «Прощания славянки» состоит в ее минорной тональности. Воинственный мотив делается вдруг таким, что мужчины твердеют лицом, а женщины вытирают слезы. На самом деле это крутой пропагандистский ресурс. Человек под воздействием лирического марша готов отдать родине все!

Кстати, в первом куплете у Газманова «звонят колокола» и «вернулись двуглавые орлы», а во втором уже «сталь московских парадов крепка». Энергичный переход от царской России к сталинской не остался незамеченным. Даже Кобзон впоследствии исполнял этот гимн.

Когда в 2000-е годы сторона силы изменилась, Газманов не подкачал. Из того периода запомнились его дрязги с Юрием Шевчуком, утверждавшим, что в его песне «Рожденный в СССР» Газманов лишь чуть-чуть переставил акценты, прославляя эту вдруг ставшую прекрасной страну.

В 2010-е остепенившийся «есаул» выпустил один альбом с оригинальными песнями. В него вошел гимн города Саратова, в основе которого оказалась песня иконы 1990-х Андрея Губина. Плагиат принес Газманову титул почетного гражданина города. Из-за поддержки аннексии Крыма он попал под санкции одним из первых, что повысило его патриотизм.

Если не считать очевидного плагиата рано погибшего шведского диджея Авичи, скандалов на этой почве стало меньше. Видимо, Газманов просто не выпускал новых записей. И вот оказалось, что есть еще порох в пороховницах! Причем Газманов пошел своим фирменным путем: взял не какую-то там никому не известную вещь западного исполнителя, а открыто воспроизвел мотив культовой песни. Что с того, что Лагутенко и его группа отменены в России за антивоенную позицию! Слушать и узнавать их от этого не перестали.

Газманов совершил перехват в духе современной России. Теперь она гордится не тем, что способна создать что-то свое, а тем, что безнаказанно присваивает что-то и объявляет своим. Это же особое хулиганское удовольствие – заляпать грязными пальцами, скажем, русскую литературу или русский театр, объявить их гибридным оружием «специальной военной операции» и радостно наблюдать, как их вовсю «отменяют» в Европе, заглушая боль от вынужденных закупок газа у России.

Но это – культурная сторона проблемы, не несущая прямых угроз. Чего не скажешь о послании, которое содержит текст, положенный на мотив «Владивосток 2000». Кстати, надо отдать должное Газманову: припев его песни вполне оригинальный – монотонный, лишенный мелодии, состоящий из невнятных выкриков типа: «Время идет, только вперед». Не хуже, чем у Шамана. Куплеты же как раз четко обещают, что Россия вернет всех, кто был по недосмотру отпущен в 1990-е. В этом ее миссия, после выполнения которой наступит «новый русский мир».

Чаще всего медиа цитировали второй куплет, который был приведен в начале этого текста. Его действительно можно воспринять как ближайшую перспективу, о которой Россия заявляет своей пропагандой. Осмысленность этих обещаний не важна. Пропаганда обращена к эмоциям, воодушевляя одних и запугивая других. Если ей удается решить хоть одну из этих двух задач, вторая решится сама собой. Но, несмотря на популярность низкопробной попсы, которой Газманов отдал свою жизнь, решить эти задачи не удастся.

Да, 72-летнй певец, которому на вид можно дать от силы 60, грозит бывшим республикам СССР, по крайней мере, от Закавказья до Балтии, что в них войдет несокрушимая броня «русского мира» и покарает всех. Но что происходит в Украине, из-за которой на московских парадах катается один танк Т-34, снятый с очередных киносъемок, хорошо известно. Россия удерживает преимущество в этой войне только ценой огромных потерь и ресурсами, которые тратятся самым безалаберным образом.

Конечно, для почетного пенсионера Газманова найдется танк, чтобы приехать в Эстонию или Латвию после большого перерыва. Не говоря уже о его младшем сверстнике Владимире Путине, который выглядит хуже. Но облеченные миссией «русского мира» престарелые мужчины больше нуждаются в неусыпной заботе врачей.

Эффектная внешность, которая может вызвать восхищение медициной для избранных, не даст соврать: времени у людей, рожденных в 1950-е годы, совсем немного. И то, что они сами отказываются это сознавать, с каждым днем повышает шансы мира, который не хочет становиться «русским».

Ян Левченко, Postimees