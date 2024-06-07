В Минске еще больше вырос дефицит кадров 7.06.2024, 15:12

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Каких работников больше всего не хватает.

В Минске за май увеличилось число безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости. На начало июня в столице насчитывалось 39 тысяч нетрудоустроенных. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме. Месяцем ранее было 36,6 тысячи предложений от нанимателей.

В мае вырос спрос в том числе на рабочих — до 25,2 тыс. человек на начало мая. Месяцем ранее для этих работников было 23,1 тыс. предложений от нанимателей.

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общественного питания (повар, продавец, контролер-кассир, официант, мойщик посуды), строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, электрогазосварщик), сферы транспорта (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика, тракторист), промышленности (оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик бытовой техники, токарь, фрезеровщик, электромонтер), жилищно-коммунального хозяйства (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-сантехник, уборщик территорий) и другие», — сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите населения при Мингорисполкоме.

Из специалистов наиболее востребованы медработники, специалисты в сфере образования и культуры, инженерные и финансовые работники, руководители организаций и их структурных подразделений.