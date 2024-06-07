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Продавец на минской Комаровке сделал неутешительный прогноз про цену на голубику и клубнику

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  • 7.06.2024, 15:41
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Продавец на минской Комаровке сделал неутешительный прогноз про цену на голубику и клубнику

Из-за града и ливней.

Продавец на Комаровке сделал неутешительный прогноз про цену на голубику и клубнику в 2024. Подробности опубликованы в официальном аккаунте Комаровского рынка в соцсети.

По словам продавца, во многих района Брестской области кусты голубики побило градом. Он уточнил, что из-за этого цена на ягоду в 2024 году окажется высокой. Однако сейчас в области начались сильные ливни, из-за чего заливает клубнику.

- Цена будет тоже немаленькая, - уточнил продавец.

В среднем, сейчас цена на белорусскую клубнику на Комаровке составляет от 6,5 рубля за один килограмм до 15 рублей

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