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KNDS создаст филиал в Украине

  • 7.06.2024, 15:47
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KNDS создаст филиал в Украине

Компания является одним из основных европейских игроков в области наземных вооружений.

Франко-германская оружейная группа KNDS официально оформляет в эту пятницу, 7 июня, создание дочерней компании в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина  со ссылкой на Le Figaro, BFM.

Как пишет издание Le Figaro, KNDS - один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы, боевые танки, а также пушки CAESAR, которые Франция поставляет в Киев.

Это дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории, заявили в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус.

Как отмечает BFM, два протокола о намерениях, один о создании сервисного центра Caesar, другой о 3D-печати запчастей, подписали представители KNDS France и украинской компании ENMEK. Также официально оформлен контракт о передаче на украинскую территорию лицензионного производства снарядов калибра 155 мм.

Владимир Зеленский и Себастьян Лекорню сегодня должны посетить место расположения оружейной группы в Версале, под Парижем.

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