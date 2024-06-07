Сколько шин можно ввести в Беларусь без пошлин? 1 7.06.2024, 15:51

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Ответила таможня.

Таможенные органы Беларуси напомнили, что ввоз новых шин и колес к транспортным средствам в качестве товаров для личного пользования допускается в количестве не более одного комплекта, ввозимого в течение календарного года, к каждому транспортному средству для личного пользования, находящемуся в собственности физического лица.

Условиями такого ввоза являются:

- шины или колеса могут быть установлены по радиусу на транспортное средство, находящееся в собственности у декларанта;

- сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в документе, подтверждающем приобретение лицом права собственности на транспортное средство для личного пользования, не состоящее на регистрационном учете в государстве — члене Евразийского экономического союза или государстве, не являющемся членом Евразийского экономического союза (договор купли-продажи, договор дарения, счет-справка, документы, подтверждающие получение транспортного средства в наследство, и т. п.).