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Путин немного опоздал

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 7.06.2024, 15:55
  • 2,958
Путин немного опоздал

Опять придется хвастаться пустышкой.

С радостной новостью Путин немного опоздал — к моменту заявления об обгоне Японии и становлении на четвертое место по размеру ВВП и паритету покупательной способности во время пленарной сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Макаров еще утром пояснил, что эти показатели ни на что не влияют.

Раз уж Путин начал именно с этого, значит, последний козырь в рукаве расчехлен. Опять придется хвастаться пустышкой.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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