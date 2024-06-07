Путин немного опоздал1
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 7.06.2024, 15:55
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Опять придется хвастаться пустышкой.
С радостной новостью Путин немного опоздал — к моменту заявления об обгоне Японии и становлении на четвертое место по размеру ВВП и паритету покупательной способности во время пленарной сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Макаров еще утром пояснил, что эти показатели ни на что не влияют.
Раз уж Путин начал именно с этого, значит, последний козырь в рукаве расчехлен. Опять придется хвастаться пустышкой.
Телеграм-канал «Русский декаданс»