Зеленский: Украина не согласится на территориальные уступки ради окончания войны 1 7.06.2024, 17:16

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Владимир Зеленский

Землю РФ никто не отдаст.

Украинские власти не согласятся на территориальные уступки ради окончания войны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Национальным собранием Франции.

- Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы не имеем права проиграть. Может ли эта война закончиться на рубежах, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких рубежей для зла не существует, как и 80 лет назад. А если кто-то попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной... Гитлер переступал линию за линией, так же это делает сегодня Путин, – заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что Украина сможет выиграть войну, поскольку верит в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.

- Можем ли мы выиграть это сражение? Бесспорно да. Мы можем. Украина, Украина, а значит, Европа. Европа, а значит, Франция. Я уверен в этом, равно как Франция. Франция верила в свободу, когда еще День Д не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен, – сказал украинский президент.

Зеленский во Франции

6 июня Зеленский вместе с супругой прибыл в Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе визита украинский президент принимал участие в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.