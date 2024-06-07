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Это и есть ответ Путина?

  • Леонид Невзлин
  • 7.06.2024, 18:10
Это и есть ответ Путина?
Леонид Невзлин

Байдену прекрасно известно, как поступать с российскими ракетами на Кубе.

Интересно, отправка российской эскадры на Кубу – это и есть тот самый асимметричный ответ на поставку дальнобойных ракет Украине?

Куба, разумеется, с 1950-х годов была и остается «больным местом» для Соединенных Штатов. Но если Путин желает таким образом повторить Карибский кризис 1962 года, то как большой историк он должен помнить о бесславном для Советского Союза окончании этого кризиса. Не только покойному Кеннеди, но даже и Байдену прекрасно известно, как поступать с российскими ракетами на Кубе.

Однако, если «больным местом» Путин определит Израиль и примется слать ракеты «Хезболле», мир окажется не в меньшей (а возможно, и в еще большей) опасности.

Леонид Невзлин, Telegram

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