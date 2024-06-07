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Лукашенко назвали политической пустышкой

  • 7.06.2024, 18:22
Лукашенко назвали политической пустышкой

Белорусский диктатор превратился в примитивного пропагандиста.

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал крайне скептическую политического оценку Александру Лукашенко. Фактически он назвал его политической пустышкой.

«Давайте тут зафиксируем: Лукашенко не является субъектом политики, он вообще не влияет на какие-то процессы, даже на региональном уровне. Это отсутствующий политический персонаж. Это примитивный пропагандист точно такого же уровня, как и те, кто работает на российских федеральных каналах», — сказал Михаил Подоляк в интервью «Зеркалу».

По его словам, Владимир Путин для расширения воздействия пропаганды использует периодически разные площадки. В том числе такого типа, как ОДКБ, СНГ или Союзное государство.

«И для него Беларусь — наиболее приемлемая площадка, чтобы приехать, сделать очередное глупое заявление, — сказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. - Я надеюсь, что все уже максимально глубоко оценили уровень интеллекта этого субъекта по фамилии Путин и разбираются в тех темах, о которых он периодически говорит. Но тем не менее он приезжает к несуществующему субъекту, чтобы получить определенные информационные всплески. Опять же, этот всплеск не рассчитан на внешние аудитории, он никаким образом не влияет на то, что происходит по линии фронта».

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