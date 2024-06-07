Politico: Макрон предложил Байдену отправить в Украину военных 7.06.2024, 18:26

Стал известен ответ Белого дома.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил отправить западные войска в Украину для обучения украинских военнослужащих, но Байден не согласился, сообщает Politico со ссылкой на источники в пятницу, 7 июня.

Два осведомленных собеседника сказали изданию, что глава Белого дома выразил обеспокоенность потенциальными последствиями и возможной «эскалации конфликта». В итоге разговор закончился без принятия какого-либо решения.

Как пишет Politico, Макрон выбрал для себя «роль защитника европейской самостоятельности и самоопределения», а некоторые его призывы в отношении Украины «заставляют администрацию Байдена нервничать». Лидеры не сходятся во мнениях по нескольким важным вопросам, но они, тем не менее, «прониклись друг к другу удивительным доверием», сказано в материале.

В материале отмечается, что Макрон лоббирует отправку коалиционных войск в Украину для обучения Сил обороны еще до достижения какого-либо консенсуса. Он также задавался вопросом, почему в НАТО полностью исключили возможность прямого военного вмешательства в Украине.

Три источника Politico среди сотрудников администрации рассказали, что в начале 2022 года Макрон умолял Байдена и других союзников по НАТО лично отговорить российского диктатора Путина от полномасштабного вторжения в Украину. Белый дом вел переговоры с Россией, надеясь, что войне можно положить конец дипломатическим путем. Помощники Байдена также считали, что Россия будет серьеззно говорить только с лидером НАТО США, а не с европейской страной.

Тем не менее, в Белом доме не возражали против переговоров Макрона с Путиным, несмотря на то, что сомневались в их успехе.