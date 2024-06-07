Армения резко ответила на угрозы со стороны России

Армения резко ответила на угрозы со стороны России2
- 7.06.2024, 18:55
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Ереван призвал Кремль «сменить риторику».
Армения призвала Россию не говорить со страной риторикой угроз, хоть прямых, хоть косвенных. Это не влияет на общество в Ереване.
Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, сообщают «Новости-Армения».
Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что «необдуманные шаги Армении, которые обеспечат полный допуск западников к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации», якобы могут сделать невозможным возврат к совместной работе по созданию единого оборонного пространства с Россией и других стран ОДКБ.
Спикер парламента Армении призвал Россию прекратить угрожать стране и перестать говорить об ОДКБ.
«Когда говорят об ОДКБ, пусть скажут, где проходит граница ОДКБ, и какие обязательства, как у партнеров по ОДКБ, так и стороны договора Армения-Россия. Достаточно делать подобные заявления, связанные с нашей суверенной территорией», - сказал Симонян.