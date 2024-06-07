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Армения резко ответила на угрозы со стороны России

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  • 7.06.2024, 18:55
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Армения резко ответила на угрозы со стороны России

Ереван призвал Кремль «сменить риторику».

Армения призвала Россию не говорить со страной риторикой угроз, хоть прямых, хоть косвенных. Это не влияет на общество в Ереване.

Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, сообщают «Новости-Армения».

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что «необдуманные шаги Армении, которые обеспечат полный допуск западников к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации», якобы могут сделать невозможным возврат к совместной работе по созданию единого оборонного пространства с Россией и других стран ОДКБ.

Спикер парламента Армении призвал Россию прекратить угрожать стране и перестать говорить об ОДКБ.

«Когда говорят об ОДКБ, пусть скажут, где проходит граница ОДКБ, и какие обязательства, как у партнеров по ОДКБ, так и стороны договора Армения-Россия. Достаточно делать подобные заявления, связанные с нашей суверенной территорией», - сказал Симонян.

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