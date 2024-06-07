Байден сравнил победу над Гитлером c сопротивлением агрессии Путина

Байден сравнил победу над Гитлером c сопротивлением агрессии Путина3
- 7.06.2024, 19:18
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Президент США произнес речь на мысе Пуэнт-дю-Ок в Нормандии.
Президент США Джо Байден во время выступления в Нормандии сравнил освобождение Европы от нацистской оккупации с сопротивлением агрессии российского диктатора Владимира Путина, пишет New Voice.
В пятницу, 7 мая, Байден произнес речь на мысе Пуэнт-дю-Ок в Нормандии по случаю 80-летию высадки союзных войск в Нормандии.
Он поблагодарил морских пехотинцев за освобождение Европы от нацистских войск.
«Каждый морской пехотинец, штурмовавший эти пляжи, решил, что грозный диктатор, завоевавший континент, наконец-то встретил достойного соперника. Из-за них в войне произошел перелом. Они выступили против агрессии Гитлера», — сказал Байден.
Американский лидер убежден, что те, кто освобождал Европу от нацизма, выступили бы против российской агрессии и режима диктатора Владимира Путина.
«Кто-нибудь сомневается в том, что они хотели бы, чтобы Америка сегодня выступила против агрессии Путина здесь, в Европе? Они штурмовали пляжи вместе со своими союзниками. Кто-нибудь верит, что эти рейнджеры хотят, чтобы Америка сегодня действовала одна?» — подчеркнул он.
Пуэнт-дю-Ок — вершина скал высотой 30 метров, захваченная рейнджерами армии США в день высадки в Нормандии.