Байден сравнил победу над Гитлером c сопротивлением агрессии Путина 3 7.06.2024, 19:18

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Джо Байден

Президент США произнес речь на мысе Пуэнт-дю-Ок в Нормандии.

Президент США Джо Байден во время выступления в Нормандии сравнил освобождение Европы от нацистской оккупации с сопротивлением агрессии российского диктатора Владимира Путина, пишет New Voice.

В пятницу, 7 мая, Байден произнес речь на мысе Пуэнт-дю-Ок в Нормандии по случаю 80-летию высадки союзных войск в Нормандии.

Он поблагодарил морских пехотинцев за освобождение Европы от нацистских войск.

«Каждый морской пехотинец, штурмовавший эти пляжи, решил, что грозный диктатор, завоевавший континент, наконец-то встретил достойного соперника. Из-за них в войне произошел перелом. Они выступили против агрессии Гитлера», — сказал Байден.

Американский лидер убежден, что те, кто освобождал Европу от нацизма, выступили бы против российской агрессии и режима диктатора Владимира Путина.

«Кто-нибудь сомневается в том, что они хотели бы, чтобы Америка сегодня выступила против агрессии Путина здесь, в Европе? Они штурмовали пляжи вместе со своими союзниками. Кто-нибудь верит, что эти рейнджеры хотят, чтобы Америка сегодня действовала одна?» — подчеркнул он.

Пуэнт-дю-Ок — вершина скал высотой 30 метров, захваченная рейнджерами армии США в день высадки в Нормандии.