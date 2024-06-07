В Орше появился памятник «коррупционной гигантомании» чиновников 1 7.06.2024, 19:31

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Им хвастался премьер Головченко.

Речь о поликлинике №6 в Орше. Как напоминает читатель сайта Charter97.org, ее начали строить в ковидном 21-ом.

«Несмотря на пандемию, лукашисты решили не мелочиться на распилах и забабахать в городе с населением в 102 тысяч человек поликлинику для обслуживания 30-ти тысяч. После открытия они озаботились, как ее загрузить. И гениально решили отправлять всех горожан на медосмотры в новую поликлинику, а не по месту жительства. Учитывая дефицит персонала, оршанцы стали терять времени в разы больше. Под градом жалоб, лукашисты отказались от «суперидеи».

Открывая эту поликлинику в феврале 24-го, лукашенковский премьер Головченко заявил, что план инвестиционного развития района закрыт.

Агрохунта удобно распилила все деньги на одном гигантском бесполезном объекте, а город и район остались с морем нерешенных проблем и дефицитным бюджетом», — подытожил читатель.