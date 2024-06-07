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Ученые рассказали, почему лучше быть «жаворонком»

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  • 7.06.2024, 20:04
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Ученые рассказали, почему лучше быть «жаворонком»

Такой ритм дня хорошо повлияет на ваше здоровье.

Американские ученые из Стэнфордского университета выяснили, что люди, которые поздно ложаться спать, чаще страдают от психических расстройств. Исследование опубликовано в научном журнале Psychiatry Research (PsyRes).

Внутренние часы человеческого организма, известные как циркадный ритм, играют решающую роль в регулировании режима сна. Эти часы расположены в гипоталамусе мозга и влияют на различные 24-часовые модели поведения, включая время сна.

Люди, как правило, имеют разные предпочтения во сне: некоторые предпочитают рано ложиться спать («жаворонки»), а другие предпочитают ложиться спать поздно («совы» (организация включена Минюстом в список иноагентов)). Это предпочтение известно как хронотип.

Команда использовала данные более 73,8 тыс. человек из базы Британского биобанка. Исследователи классифицировали время сна на основе пяти последовательных часов с самым низким уровнем активности, зафиксированным акселерометрами.

Результаты выявили четкую связь между поздним временем сна и ухудшением показателей психического здоровья, независимо от хронотипа. У людей, которые ложились спать позже, чаще наблюдались психические, поведенческие расстройства и расстройства нервно-психического развития, включая депрессию и генерализованное тревожное расстройство.

Одним из самых удивительных открытий стало то, что соответствие своему хронотипу не было лучшим выбором для психического здоровья каждого человека.

У полуночников, которые соответствовали своему хронотипу, вероятность диагноза психического расстройства была на 20–40% выше, чем у «сов», придерживавшихся раннего или промежуточного режима сна.

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