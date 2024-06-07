Ученые рассказали, почему лучше быть «жаворонком» 3 7.06.2024, 20:04

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Такой ритм дня хорошо повлияет на ваше здоровье.

Американские ученые из Стэнфордского университета выяснили, что люди, которые поздно ложаться спать, чаще страдают от психических расстройств. Исследование опубликовано в научном журнале Psychiatry Research (PsyRes).

Внутренние часы человеческого организма, известные как циркадный ритм, играют решающую роль в регулировании режима сна. Эти часы расположены в гипоталамусе мозга и влияют на различные 24-часовые модели поведения, включая время сна.

Люди, как правило, имеют разные предпочтения во сне: некоторые предпочитают рано ложиться спать («жаворонки»), а другие предпочитают ложиться спать поздно («совы» (организация включена Минюстом в список иноагентов)). Это предпочтение известно как хронотип.

Команда использовала данные более 73,8 тыс. человек из базы Британского биобанка. Исследователи классифицировали время сна на основе пяти последовательных часов с самым низким уровнем активности, зафиксированным акселерометрами.

Результаты выявили четкую связь между поздним временем сна и ухудшением показателей психического здоровья, независимо от хронотипа. У людей, которые ложились спать позже, чаще наблюдались психические, поведенческие расстройства и расстройства нервно-психического развития, включая депрессию и генерализованное тревожное расстройство.

Одним из самых удивительных открытий стало то, что соответствие своему хронотипу не было лучшим выбором для психического здоровья каждого человека.

У полуночников, которые соответствовали своему хронотипу, вероятность диагноза психического расстройства была на 20–40% выше, чем у «сов», придерживавшихся раннего или промежуточного режима сна.