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Франция начнет подготовку украинских пилотов на истребителях Mirage-2000

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  • 7.06.2024, 21:07
Франция начнет подготовку украинских пилотов на истребителях Mirage-2000

Об этом заявил Макрон.

Франция поставит Украине истребители Mirage-2000 и начнет подготовку пилотов и обслуживающего персонала, а также полностью подготовит и обучит украинскую бригаду.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня.

«Есть положительное решение по обучению пилотов и инженеров и получения французских самолетов», — подтвердил на пресс-конференции Зеленский.

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