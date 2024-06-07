Франция начнет подготовку украинских пилотов на истребителях Mirage-2000 2 7.06.2024, 21:07

Об этом заявил Макрон.

Франция поставит Украине истребители Mirage-2000 и начнет подготовку пилотов и обслуживающего персонала, а также полностью подготовит и обучит украинскую бригаду.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня.

«Есть положительное решение по обучению пилотов и инженеров и получения французских самолетов», — подтвердил на пресс-конференции Зеленский.