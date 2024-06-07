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Лукашисты идут на обострение с Украиной

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  • 7.06.2024, 21:21
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Лукашисты идут на обострение с Украиной

Генконсульство Беларуси в Ростове будет работать с оккупированными территориями Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, 7 июня губернатор Василий Голубев во время встречи с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым сообщил, что уже определено помещение для генерального консульства Беларуси в Ростове-на-Дону. Консульский округ будет включать не только Ростовскую и Волгоградскую области РФ, но и оккупированные территории Украины – Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым.

Открытие генерального консульства Беларуси в Ростове-на-Дону предусмотрено постановлением Совета министров от 29 декабря 2023 года №977. В этом документе ничего не говорится о границах консульского округа, однако в СМИ сразу появилась информация, что она будет включать оккупированные территории Украины. Сейчас это подтверждено официально.

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