Конгрессмены-республиканцы призвали Пентагон разрешить ВСУ бить ATACMS по территории РФ 7.06.2024, 21:29

И снять все ограничения.

Глава комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер направил письмо главе Пентагона Ллойду Остину с призывом снять все ограничения для Украины на использование ракет ATACMS и другого дальнобойного американского оружия.

Об этом пишет «Голос Америки».

Тернер отметил, что администрация президента США Джо Байдена «ограничивает способность Украины защищаться от нападений России», не позволяя бить по территории РФ американскими ракетами ATACMS.

«Невозможно вести войну, в которой врагу разрешено стрелять по вам, а вы не можете вести ответный огонь», - говорится в заявлении конгрессмена.

В письме республиканец напоминает, что 20 мая его комитет отправил двухпартийное обращение от демократов и республиканцев в Белый дом с призывом «позволить украинским силам наносить удары по территории России, используя оружие США». Через несколько дней администрация Байдена сняла определенные ограничения. Тернер заявил, что «это положительный шаг, но недостаточный».

В своем письме глава комитета по разведке Палаты представителей отмечает, что критическую необходимость снять ограничения с дальнобойных ракет ATACMS отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

Тернер считает, что в ответ на решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по РФ только неподалеку Харьковской области «Россия неизбежно разбросает свои силы на других участках вдоль границы».

«Разрешение Украине использовать ATACMS для более глубоких ударов обеспечит возможность прерывать, сдерживать и защищаться от непрерывных атак России. Я призываю вас отменить все запреты на использование ATACMS и другого оружия большой дальности, которое поставляется США», - говорится в обращении к Пентагону.