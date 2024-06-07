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Зеленский ответил Путину на слова о легитимности

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  • 7.06.2024, 21:58
  • 6,528
Зеленский ответил Путину на слова о легитимности
Владимир Зеленский

Легитимность главы Кремля признает только он сам.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова российского правителя Владимира Путина о якобы нелегитимности президента Украины заявил, что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине президента избирает народ.

Об этом Зеленский заявил во время совместного подхода к прессе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет «Украинская правда».

«Легитимность президента Зеленского - признает исключительно народ Украины. Выбирает - народ Украины и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем.

Легитимность "товарища" Путина признает исключительно товарищ Путин. И выбирает Путина - Путин. Русский народ - это декорация, а актер у них один», - заявил Зеленский.

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