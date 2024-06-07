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Белорусские футболисты пропустили четыре мяча от россиян

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  • 7.06.2024, 22:05
  • 2,552
Белорусские футболисты пропустили четыре мяча от россиян

Разгромное поражение.

Белорусские футболисты на стадионе «Динамо» провели спарринг с россиянами. Беларусы уступили с разгромным счетом — 0:4.

Уже на 8-й минуте россиянин Иван Обляков открыл счет, воспользовавшись ошибкой вратаря при игре на выходе. На 20-й минуте Обляков выступил ассистентом, отдав пас в касание Константину Тюкавину, и тот технично отправил мяч в сетку. Во втором тайме гости отличились еще дважды — дублем отметился Федор Чалов, который наказал соперников за инертность в обороне.

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