Reuters: НАТО подготовило ответ России 7.06.2024, 23:01

Появился подробный план.

НАТО будет требовать от стран-членов делать больше для укрепления противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

Об этом Reuters сообщил европейский дипломат. Чиновник отметил, что НАТО разработало первый большой оборонный план после окончания холодной войны, в котором четко описан ответ возможной атаке РФ.

Примечательно, что на днях генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время НАТО не видит «немедленной угрозы» со стороны РФ.

Некоторое время назад глава норвежской армии Эрик Кристофферсен заявил, что у НАТО есть два-три года, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с РФ.

По данным западных СМИ НАТО разрабатывает многочисленные «наземные коридоры», чтобы в случае войны перебрасывать на восточную границу Альянса американские войска и оружие.

А 6 июня стало известно, что Германия утвердила новые рамочные рекомендации по общей обороне, которые заменяют предыдущие рекомендации от 1989 года. Документ предлагает ряд мер на случай войны. Среди них переброска войск НАТО на восточный фланг, возвращение обязательной службы для призывников, подвалы и станции метро будут использоваться как укрытия, запасы продовольствия будут храниться в секретных локациях, а больницы подготовятся к наплыву пациентов.