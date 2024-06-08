Юлию Тимошенко объявили в розыск в России 8.06.2024, 3:45

Юлия Тимошенко

Экс-премьера Украины уже объявляли в розыск в РФ.

Российские силовики объявили в розыск бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск, свидетельствуют данные МВД РФ», – говорится в сообщении.

Причины объявления в розыск украинского политика не указаны.

Юлия Тимошенко не занимала постов в исполнительной власти Украины с 2010 года. Однако в прошлом ее уже объявляли в розыск на территории РФ – еще в 2004 году.