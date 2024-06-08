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Девятилетняя девочка из Франции хочет поступать в университет

  • 8.06.2024, 5:00
Девятилетняя девочка из Франции хочет поступать в университет

Это рекорд.

Девятилетняя девочка стала одной из более 728 тысяч кандидатов, которые зарегистрировались во Франции для получения степени бакалавра.

Об этом пишет «Европейская правда».

По данным французского Министерства образования, самая молодая в истории претендентка на поступление на бакалавриат зарегистрирована в Национальном центре дистанционного обучения (CNED) – крупнейшем заведении заочного образования Франции.

В CNED девушка изучает математику, физику и химию. В ее возрасте французские школьники обычно еще посещают начальные классы.

«Давно у нас не было такого молодого абитуриента. Когда я услышал ее возраст, я попросил проверить информацию, потому что был очень удивлен», – прокомментировал представитель Минобразования Франции Эдуард Геффрей.

В то же время даже успешная сдача вступительных экзаменов не гарантирует, что девочка поступит в университет. В прошлом году самому молодому абитуриенту было менее 13 лет, но ни одну из его заявок на поступление не одобрили.

С другой стороны, отмечает Le Figaro, самому старшему кандидату на поступление на бакалавриат во Франции в этом году – 76.

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