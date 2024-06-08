NYT: У России могут внезапно закончиться танки 8.06.2024, 8:10

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Это приведет к перелому на фронте.

Американские снаряды и боеприпасы приносят пользу на поле боя, однако пока предоставленное Украине западными государствами вооружение не вызвало решающего эффекта на поле боя. Об этом пишет NYT.

«Решение Байдена сделало главное изменение не на поле боя, а среди всех других стран, которые последовали его примеру», — сказал NYT старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Аналитики говорят, что поступление западной помощи облегчило Украине защиту своих позиций, но еще не имело решающего эффекта, ведь Россия сохраняет значительное преимущество в живой силе и огневых средствах

Собеседники NYT предположили, что РФ будет продолжать наступательные действия в течение большей части 2024 года.

«Но в какой-то момент она может столкнуться с нехваткой танков и бронетехники. Мы видели действительно значительное количество танков и бронемашин, которые воюют на Авдеевском фронте с октября. И такие темпы потерь, вероятно, не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе», — отметил старший научный сотрудник Евразийской программы Института внешней политики Роб Ли.

Он также уточнил, что российские войска «не воспользовались харьковским наступлением, хотя им удалось заставить Украину вывести определенное количество сил с Донбасса».

Что говорят украинские бойцы

Лейтенант ВСУ Денис Ярославский отметил, что украинские артиллерийские бригады теперь могут чаще обстреливать российские войска.

«Российское наступление в значительной степени остановилось. Но к югу от Харькова, на Донбассе, Россия возобновила атаки на украинские позиции», — говорится в материале.

Согласно сообщениям солдат на фронте, военным отчетам и спутниковым картам поля боя, составленным независимыми мониторинговыми группами, линия фронта существенно не сместилась за более чем две недели, несмотря на ожесточенные и кровопролитные бои,

«Сейчас Россия вынуждена полагаться на авиационные бомбы и ракеты большей дальности, которые дороже артиллерийских снарядов», — пояснили аналитики.

По словам украинских командиров, российские войска продвинулись вглубь Украины примерно на шесть миль, прежде чем застряли, столкнувшись с более хорошо укрепленными украинскими позициями. Командиры также сообщили, что для сдерживания российского наступления прибыло больше украинских войск, и что на передовые позиции поступает больше американских боеприпасов.

Как сказал лейтенант Ярославский, Украина может удержать свои нынешние позиции, нарушив российскую логистику поблизости, нанеся удары по территории России.