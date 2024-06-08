Зеленский «очень откровенно» рассказал Байдену о войне в Украине 8.06.2024, 8:31

В Белом доме дали оценку переговорам в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Париже поделился очень откровенной оценкой ситуации на поле боя. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает «Укринформ».

«Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой того, что происходит, а также давления, которое они (в Украине) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе»,- отметил Кирби.

При этом он отметил, что не будет предоставлять подробных подробностей разговора президентов и не будет говорить о вещах, «которые могут осложнить оборону Украины на поле боя».

В то же время, Кирби подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для ВСУ уже позволили украинской стороне получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению российских войск, особенно в районе Харькова. Тем не менее, по его словам, нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян назад.

«И президент (Байден) заверил президента Зеленского, что они и в дальнейшем будут иметь нашу поддержку», - отметил представитель Белого дома.