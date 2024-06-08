В Новой Зеландии нашли «ходячее дерево», похожее на Энта из «Властелина колец» 8.06.2024, 9:08

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Гигантскому растению уже несколько столетий.

Причудливое гигантское дерево с парой стволов, похожих на ноги Энта из «Властелина колец», было названо «Деревом года Новой Зеландии» после того, как прошло мимо остальных участников конкурса.

Странное дерево, которое прозвали «ходячим деревом», потому что оно выглядит так, будто оно шагает по полю, - это северная рата (Metrosiderosrobusta) - одна из самых высоких цветущих пород Новой Зеландии, которая может жить до 1000 лет. Его корни и длинные, похожие на руки ветви, делают дерево похожим на Энта - вымышленную расу древовидных существ, охраняющих леса Средиземья.

Дерево стоит одиноко посреди большого загона рядом с кладбищем недалеко от Карамеа на западном побережье Южного острова. По данным The New Zealand Tree Register, его высота составляет около 105 футов (32 метра) - примерно столько же, сколько семиэтажное здание.

Ходячее дерево стало явным победителем премии «Дерево года» Новозеландской лесоводческой ассоциации (NZ Arb) в 2024 году, получив 42% голосов общественности, в число которых вошли еще пять финалистов, пишет Live Science.

«Он просто вырвался в лидеры с самого начала», - сказал Радио Новой Зеландии организатор соревнований Брэд Кадуолладер.

«Ходячее дерево - это «исключительная особенность» и «яркий пример замечательных деревьев, которые нам, новозеландцам, посчастливилось увидеть», - заявил в своем заявлении президент Арб Новой Зеландии Ричи Хилл.

Точно неясно, сколько лет шагающему дереву, но организаторы премии отметили, что это единственный выживший из леса, вырубленного около 150 лет назад.

«Тогда фермерская семья явно считала это место особенным, потому что они оставили его», - сказал Кадвалладер.

Деревья северной раты являются эпифитами - типом деревьев, жизнь которых начинается с поверхности дерева-хозяина, а затем отрастают воздушные корни, которые в конечном итоге достигают земли. Ходячее дерево, вероятно, начало жизнь высоко в кроне своего хозяина, питаясь воздухом и дождевой водой, прежде чем достичь земли. Его необычное расположение корней, вероятно, было вызвано тем, как он рос вокруг дерева-хозяина, которое, вероятно, вымерло много веков назад.

«Этого дерева-хозяина уже нет», - сказал Кадвалладер. «Может быть, дерево было либо очень, очень большим, либо могло быть другое дерево, которое упало и прижалось к дереву-хозяину, и именно поэтому корни раскололись у земли и придали ему ходячий вид».

Деревья северной раты являются эндемиками Новой Зеландии и когда-то были одним из самых распространенных видов в лесах страны. Однако, по данным Новозеландской сети по сохранению растений, за последние несколько десятилетий их ареал сократился, и теперь они внесены в список уязвимых на национальном уровне.

Помимо вырубки лесов, основной угрозой для северной раты являются инвазивные обыкновенные опоссумы (Trichosurus vulpecula), которые уничтожают деревья, поедая их листья и грызя их корни.

Деревьям также угрожает гибридизация с близкородственными деревьями похутукава (Metrosideros excelsa) и они восприимчивы к миртовой ржавчине (Austropuccinia psidii) - патогенному грибу, произрастающему в Южной Америке, который был впервые обнаружен в Новой Зеландии в 2017 году.