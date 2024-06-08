БМП Bradley в ближнем бою уничтожил вражеский БТР-82А с десантом 2 8.06.2024, 9:27

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Видеофакт.

Украинский экипаж БМП Bradley победил в ближнем бою вражеский БТР-82А вместе с десантом.

На Покровском направлении российская бронемашина самостоятельно попыталась прорваться к селу Сокол, пытаясь прощупать глубину украинских позиций, где воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдерживают не менее трех боевых бригад ВС РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс», информирует Цензор.НЕТ.