БМП Bradley в ближнем бою уничтожил вражеский БТР-82А с десантом

БМП Bradley в ближнем бою уничтожил вражеский БТР-82А с десантом2
- 8.06.2024, 9:27
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Видеофакт.
Украинский экипаж БМП Bradley победил в ближнем бою вражеский БТР-82А вместе с десантом.
На Покровском направлении российская бронемашина самостоятельно попыталась прорваться к селу Сокол, пытаясь прощупать глубину украинских позиций, где воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдерживают не менее трех боевых бригад ВС РФ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов плюс», информирует Цензор.НЕТ.