Российские военные пожаловались на издевательства со стороны «замполитов» 2 8.06.2024, 9:33

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В армии оккупантов зреет недовольство.

«Замполиты» (заместители командиров по военно-политической работе) в армии РФ, согласно должностным инструкциям, обязаны заниматься идеологической работой, поднимая «боевой дух» солдат и офицеров. Нередко, однако, «политруки» (как их еще называют) превышают свои полномочия: военнослужащие обвиняют их в доносах, подстрекательствах, физическом насилии, пытках и пьянстве, пишет «Верстка», поговорившая с российскими военными из разных подразделений.

Отказавшийся участвовать в войне против Украины Юрий столкнулся с произволом со стороны «замполитов» в лагере для отказников. По его словам, узников лагеря «политруки» держали в подвалах, постоянно пытали, морили голодом и избивали, заставляя вернуться на фронт. «Там люди лежат связанными по 27 часов. Кто-то соглашается (вернуться на фронт. — ТМТ) — просто чтобы развязали. Кто-то не соглашается — их бьют. Там человеку приставляли пистолет к коленям и говорили, что прострелят их, если он не согласится вернуться на фронт. Так соглашаются все», — рассказал собеседник издания.

Другой источник «Вёрстки», военнослужащий по контракту, говорит об отсутствии доверия к «замполитам» среди военных, приводя в пример своего товарища, который, заняв эту должность, «начал творить дичь».

«К нему приходят парни, которых он знает, с которыми сам еще начинал служить с рядовых. Говорят: «Нужно съездить в Донецк, теплые вещи купить». Он отвечает: «Сейчас у комбата спрошу». Пошел, непонятно, спросил или не спросил, но возвращается и говорит: «Комбат не разрешил». А парни собираются на передок, без зимних вещей туда не поедут. Они молча садятся в машину, едут, покупают все, что нужно. Не было их четыре часа. Приезжают, а они уже самовольно оставившие часть», — рассказал он.

После этого, по словам мужчины, его товарищей отправили в подразделение «для провинившихся» — «Шторм».

Сейчас, как говорят собеседники издания, в функции замполитов добавился еще и поиск сбежавших с фронта военнослужащих. «Их работа — это стучать, крысить и пи**еть. Ну и от ленточки подальше держаться. Это самые е***ие крысы, они лезут везде, где только могут, чтобы ротному потом донести», — говорит военнослужащий полка ВДВ.

Также «политруков» задействуют для пропагандистской работы внутри войск. Они проводят мотивационные беседы с военнослужащими перед отправкой на фронт, рассказывая о «праведности» войны. В своих речах «замполиты» используют цитаты Путина, тезисы о «денацификации» и «демилитаризации», объясняют причины вторжения в Украину версией Кремля.

«Это было с добровольцами перед отправкой на Донбасс, еще до начала мобилизации. Политрук рассказывал им мотивационные речи в духе «За Родину, за Сталина». Я тогда сказал этим добровольцам, если кто-то вернется живым, набейте потом морду этому замполиту. Только из них почти никто не вернулся. Некоторые погибли мучительной смертью уже в первый день», — вспоминает контрактник Михаил.

Все собеседники издания сходятся во мнении, что сейчас от «замполитов» нет никакого толка в армии. «Возможно, замполит и нужен бы был, если бы война была реально праведная, если бы защищали свою родину», — отмечает один из военных.