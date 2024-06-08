«Парились в бане, где был Дюма, и нашли местный «Стоунхендж» 8.06.2024, 9:42

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Белорусы рассказали, как и за сколько отдохнули в Грузии.

Пришла жара, и белорусы сотнями потянулись в отпуск в теплые края. Многие выбирают Грузию, ставшую одним из любимых туристических направлений. Не удивимся, если и вы там были: загорали на пляжах Батуми, любовались горой Казбеги, ели хинкали с хачапури и гуляли по извилистым улочкам Тбилиси. Все эти маршруты давно и детально изучены. При этом в Тбилиси хватает других прекрасных мест, которые могут удивить приезжих.

Журналист Onlíner Тарас Щирый только что вернулся из Грузии и готов рассказать о достопримечательностях, которые его зацепили.

Как необычно отдохнуть в Тбилиси?

Площадь Свободы, фуникулер, канатная дорога, Старый город, памятник Вахтангу Горгасали над Курой — все эти сюжеты ежедневно сотнями мегабайтов оседают в галереях туристов. Обо всей этой красоте мы тоже рассказывали.

Центр Тбилиси действительно прекрасно сохранился и притягивает аутентикой старых домов и двориков, завешенных сохнущим бельем. В отличие от Минска, этот город обошла Вторая мировая, практически полностью уничтожившая нашу столицу.

Все эти красоты я тоже увидел и зафиксировал, но хотелось необычного опыта. И я его нашел, подобрав для прогулок и релакса несколько необычных маршрутов. Для начала я пошел в тбилисскую серную баню.

Квартал Абанотубани, состоящий практически из одних бань, находится в самом центре города — рядом с набережной и собором Метехи. Путешественник Марко Поло писал, что бани на серных источниках появились здесь еще в XIII—XIV веках. Купели использовались не только для гигиенических процедур: мужчины нередко устраивали посиделки с застольями, а родственницы жениха проводили настоящие смотрины невесте.

Заглядывали сюда и топовые гости вроде Александра Пушкина и Александра Дюма. Француз позже признавался, что никогда не испытывал такого удовольствия, как от пены, которой его мыли в Тбилиси. А вот Пушкин написал в путевых заметках следующее: «Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань». Цитата поэта так понравилась местным, что ее выбили на табличке и прикрепили на одной из стен.

Баню, конечно, лучше бронировать заранее. Но мы с девушкой пошли наобум, записавшись на десять вечера в роскошную баню с мозаичным сводом. После отмоканий в горячей воде к нам пришли банщик и банщица, и вскоре я понял, о чем писали Пушкин и Дюма. Как оказалось, алгоритм за долгие годы практически не изменился. Сначала мужчина под видом массажа повыкручивал мне суставы, постучал костяшками по спине, а затем начал усердно тереть тело жесткой варежкой-кисой. От стараний банщика сошел верхний слой эпидермиса. После этого он намылил меня пеной, обдал из ведра прохладной водой и сказал: «С легким паром!»

Что произошло, я понял лишь потом, но так хорошенько мочалкой меня еще никто не обрабатывал.

Сколько стоило это удовольствие? Поскольку мы заказали VIP-баню, выложить пришлось $100 на двоих. При этом рядом есть и другие варианты, выбрав которые, вы можете хорошенько сэкономить.

— А кто к вам приходит чаще всего? — на прощание спрашиваю у банщицы.

— Чаще всего — туристы. Или местные, у которых есть деньги, — отвечает кассир, сделав характерный жест пальцами. — Местные ходят чаще в обычные бани, они стоят гораздо дешевле.

Вариант номер два — гигантский памятник на городской окраине. Скульптор Зураб Церетели создал не только массивный памятник Петру I в Москве, но и еще много необычных и монументальных работ. Своими масштабами выделяется гигантский монумент «Летопись Грузии», прозванный в народе «грузинским Стоунхенджем». Комплекс расположен на отшибе (до центра 13 километров), из-за чего не пользуется огромной популярностью у туристов. А зря. Внешне он действительно впечатляет. Только взгляните на него! На огромных колоннах изображены эпизоды из жизни Христа и известные в Грузии исторические деятели.

Вообще, на этом месте когда-то хотели установить 100-метровую скульптуру Сталина, но не сложилось. По вечерам здесь собирается местная молодежь и встречает роскошные закаты.

С одной стороны открывается панорамный вид на город, с другой — на Тбилисское водохранилище с маленькими лодочками и яхтами.

Выглядит как идеальное место для романтических вечеров. Правда, добираться сюда сложно, и лучше делать это либо на авто, либо на такси.

Если ехать из центра (с площади Свободы), дорога займет примерно полчаса и обойдется в 13,5 лари (это примерно 5 белорусских рублей).

В каждой стране есть свой некрополь, где хоронят известных общественных деятелей и писателей. Особенность грузинского заключается в том, что он находится на склоне горы Мтацминда и будто бы возвышается над городом. Здесь похоронены известные грузинские писатели, актеры, художники.

Именно на Мтацминде покоится первый президент Грузии Звиада Гамсахурдию.

У входа в пантеон расположено захоронение российского писателя и дипломата Александра Грибоедова. Зимой 1829 года его убили в Тегеране во время налета религиозных фанатиков на российское посольство, а похоронен он в Тбилиси. Почему? Все просто. Здесь жила его супруга Нино Чавчавадзе, похороненная впоследствии рядом с мужем. На момент убийства ей было всего 16 лет, но она всю жизнь прожила вдовой.

С кладбища открывается прекрасный вид на город. Чтобы лучше рассмотреть его, здесь даже установили лавочки.

А как там сейчас в Батуми?

Проведя четыре дня в Тбилиси, мы отправились в Батуми. Ехать можно было на маршрутке, но мы выбрали комфортабельный поезд Stadler. Два билета обошлись в 70 лари (примерно 81 рубль), и за пять часов мы добрались до пункта назначения.

Жить решили в одном из популярных туристических мест — огромном «человейнике» под названием Orbi City. Вот он возвышается над старой панелькой:

Это огромный комплекс апартаментов, в которых кто-то живет постоянно, а кто-то сдает жилплощадь в аренду. Четыре ночи обошлись нам в $125.

Существенных минусов (кроме шума и порванной шторы) мы не нашли, зато получили вот такой шикарный вид на Черное море с высоты 24-го этажа.

Главный курорт Грузии, куда летят отдыхать буквально отовсюду, своими высотками напоминает какой-то микс Майами и Дубая. Он до сих пор строится, ежегодно обрастая новыми гигантскими домами. Стройка идет не только на окраинах. За четыре дня мы несколько раз вдоль и поперек обошли набережную и на протяжении всего пути постоянно встречали рабочих. Одни устанавливают спортивную площадку, другие возводят новый дом невероятной высоты, третьи монтируют новую кафешку.

Кстати, с пляжами тут не все так прекрасно, как хотелось бы туристам. Чем дальше от центра, тем больше встречаешь неухоженных площадок. Некоторым просто не хватает раздевалок, а где-то нет лежаков (в некоторых местах их можно взять в аренду на день за 5 лари). Не смертельно, конечно, но не всегда удобно.

В остальном Батуми оказался удивительном местом, где элитные высотки соседствуют со старыми хрущевками. А на 100 квадратных метрах в центре можно найти феноменальную эклектику из архитектурной смеси готики, классицизма и ар-деко.

А что по ценам?

Грузия традиционно считалась гостеприимной и бюджетной страной. Если радушие никуда не делось и в баре тебя просто так готовы накормить пирогом или хачапури, то сладкие цены куда-то испарились. Несколько лет назад в страну хлынула волна экспатов, и цены как на жилье, так и на продукты питания резко подскочили. К примеру, за 200-граммовый кусочек масла в одном из магазинов нам пришлось выложить 10 лари — больше 11 белорусских рублей. При этом некоторые продукты вполне сопоставимы по цене с нашими. К примеру, сытную шаурму можно спокойно купить за 15 лари (это 17 наших рублей).

Завтракали и обедали мы обычно в апартаментах, ужинали — в небольшом ресторане. Чек на двоих выходил в 70—100 лари. По качеству еды вопросов не возникали, а порции практически всегда были большими и сытными.

Вот еще несколько примеров блюд и продуктов, на которые мы тратились в кафе, магазинах и на рынке:

Шашлык — от 12 до 20 лари.

Хинкали — 1,5—2,5 за штуку.

Хачапури — от 10 до 20 лари.

Бутылка вина — 10 — 20 лари.

Десяток яиц — чуть больше 3 лари.

Черешня — около 8 лари за килограмм.

Молодая картошка — 6 лари за килограмм.

Чурчхела — 2 лари за штуку.

Подводя итоги, мы пришли к тому, что на такой отдых (включая билеты) ушло примерно $1600. Следует учитывать, что мы ни разу не заказывали экскурсии и изучали города самостоятельно или по советам местных друзей. По нынешним меркам получился вполне бюджетный и насыщенный отпуск, воспоминания о котором останутся надолго.