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Лукашенко теряет золотой запас

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  • 8.06.2024, 9:45
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Лукашенко теряет золотой запас

Особенно уменьшились резервы в иностранной валюте.

Нацбанк Беларуси теряет золотовалютные резервы. Как говорится в отчетности Национального банка за май, их объем сократился на 31 млн долларов и составил на указанный период 8,411 млрд долларов, пишет belmarket.by.

В структуре продолжилось наращивание монетарного золота, объем которых вырос на 71 млн долларов. А вот резервы в иностранной валюте уменьшились на 97 млн долларов. Также сократились (на 2 млн долларов) специальные права заимствования сократились.

До мая золотовалютные резервы страны росли три месяца подряд.

Как ведет себя население

За пять месяцев белорусы увеличили покупку валюты на 17,8% в сравнении с таким же периодом 2023 года. У них теперь 4,399 млрд долларов.

Но при этом продажа валюты выросла еще больше - на 21%, до 4,863 млрд долларов.

Больше покупает, чем продает реальный сектор. За первые пять месяцев 2024 года покупка валюты юрлицами выросла на 11,7% до 11,745 млрд долларов. Продажа предприятиями валютных ресурсов за этот период выросла только на 6,2% - 10,703 млрд долларов.

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