«Дрожащий Штирлиц» в ауте Телеграм-канал «СерпомПо»

8.06.2024, 9:54

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Пришла пора вспомнить о «сакральной жертве».

В Дании совершено покушение на премьер-министра Метте Фредериксен. Сообщается, что на площади Култорверт в Копенгагене ее ударил мужчина.

Какие чувства испытывает россиянин, услышав такую новость?

Прежде всего, удивление. «Черт возьми, как?!» Вот так можно выйти на площадь и встретить там премьер-министра?! Выйдите в Москве, скажем на площадь Маяковского или хотя бы на Красную площадь, постарайтесь увидеть там Мишустина, чтобы вежливо с ним раскланяться. Наши премьеры по площадям не ходят. Их маршрут – дача – квартира – кабинет. Все это в коконе охраны. Причем, она же, возможно, и надзор, чтобы не измыслил чего против «величества» …

Но перейдем от народа к одной из комичнейших фигур во власти – «дрожащему Штирлицу» Нарышкину. В связи с покушением на, как принято считать, «запутинского» премьера Словакии Фицо, ведомство Нарышкина выпустило безумный пресс-релиз, в котором было сказано: «Покушение на председателя правительства Словакии … показывает, что глобалистские тоталитарно-либеральные элиты в условиях, когда не удается сохранить свою гегемонию «цивилизованными методами», переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов. Такие расправы призваны запугать «инакомыслящих».

Фредериксен известна, так сказать, «антипутинской позицией». Кто же на нее покушался, Нарышкин? Какие «элиты»? Или, может быть, пришла пора вспомнить о «сакральной жертве»? Вытащить это побитое молью старое пальто и напялить его на новый пресс-релиз внешней разведывательной службы. Или же дать поносить какой-нибудь Симоньян.

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