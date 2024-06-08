Российские генералы уничтожают свою армию, натравливая на подчиненных «Ахмат» 8.06.2024, 10:10

1,486

Явление стало массовым в Харьковской области.

Стало известно, что командиры армии РФ на Харьковщине борются с дезертирами в стиле СССР, выставляя заградительные отряды на фронте.

Задачу не дать сбежать своим же сослуживцам предсказуемо возложили на чеченских оккупантов из спецподразделения «Ахмат».

Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Собеседник СМИ рассказал, что сегодня российские подразделения не шли в наступление в Харьковской области, их главной целью была перегруппировка.

Волошин акцентировал внимание на задачах ВСУ на Харьковщине, одинаковых как в Волчанске, так и в Купянске.

«Сдержать врага, заставить перейти к обороне, после чего перейти в наступление, освобождая захваченные территории», - резюмировал спикер.