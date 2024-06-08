закрыть
8 июня 2024, суббота, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские генералы уничтожают свою армию, натравливая на подчиненных «Ахмат»

  • 8.06.2024, 10:10
  • 1,486
Российские генералы уничтожают свою армию, натравливая на подчиненных «Ахмат»

Явление стало массовым в Харьковской области.

Стало известно, что командиры армии РФ на Харьковщине борются с дезертирами в стиле СССР, выставляя заградительные отряды на фронте.

Задачу не дать сбежать своим же сослуживцам предсказуемо возложили на чеченских оккупантов из спецподразделения «Ахмат».

Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Собеседник СМИ рассказал, что сегодня российские подразделения не шли в наступление в Харьковской области, их главной целью была перегруппировка.

Волошин акцентировал внимание на задачах ВСУ на Харьковщине, одинаковых как в Волчанске, так и в Купянске.

«Сдержать врага, заставить перейти к обороне, после чего перейти в наступление, освобождая захваченные территории», - резюмировал спикер.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип