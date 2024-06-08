Российские генералы уничтожают свою армию, натравливая на подчиненных «Ахмат»
- 8.06.2024, 10:10
- 1,486
Явление стало массовым в Харьковской области.
Стало известно, что командиры армии РФ на Харьковщине борются с дезертирами в стиле СССР, выставляя заградительные отряды на фронте.
Задачу не дать сбежать своим же сослуживцам предсказуемо возложили на чеченских оккупантов из спецподразделения «Ахмат».
Об этом LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.
Собеседник СМИ рассказал, что сегодня российские подразделения не шли в наступление в Харьковской области, их главной целью была перегруппировка.
Волошин акцентировал внимание на задачах ВСУ на Харьковщине, одинаковых как в Волчанске, так и в Купянске.
«Сдержать врага, заставить перейти к обороне, после чего перейти в наступление, освобождая захваченные территории», - резюмировал спикер.