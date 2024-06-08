Почти Lexus: на рынок выходит премиальный семейный кроссовер Toyota 2 8.06.2024, 10:33

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Авто расходует всего 6,5 литров топлива на 100 км.

Новая Toyota Crown Signia поступает в продажу. Первыми ее смогут приобрести американцы — модель дебютирует в США и Канаде. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Цена Toyota Crown Signia в США стартует с 44 985 долларов. Базовая версия XLE богато укомплектована — 19-дюймовые диски, кожаный салон, электроприводы кресел и дверей багажника, камеры кругового обзора, подогрев сидений и руля.

Вариант Limited ($47 990) получил панорамную крышу, акустику JBL с 11 динамиками, вентиляцию передних и подогрев задних кресел. Пакет Technology добавляет парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.

Напомним, что модели из премиальной линейки Crown занимают нишу между Toyota и Lexus. Новая Toyota Crown Signia — пятиместный семейный кроссовер длиной 4,93 м. У него оригинальный дизайн, а в салоне на передней панели установлены два дисплея.

Все Toyota Crown Signia 2024 оснащены полноприводной гибридной установкой на 245 л. с. с 2,5-литровой бензиновой четверкой и двумя электромоторами. Кроссовер расходует 6,5 л/100 км в смешанном цикле.