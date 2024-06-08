Украинские военные поохотились на скрывавшихся в посадках оккупантов 8.06.2024, 10:40

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Эпическое видео.

Операторы дронов 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев подстрелили российских оккупантов на одном из направлений фронта. Укрытие вражеских солдат бойцы обнаружили в лесополосе.

На головы вражеских солдат мгновенно полетели сбросы. Эпическое видео опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Дроноводы 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев подстрелили оккупантов, которые думали, что могут скрыться в посадках. Но теперь навсегда останутся в украинской земле», – отметил он.