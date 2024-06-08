Едва не разрыдалась в эфире: Скабеева признала неприятную правду о войне 2 8.06.2024, 10:50

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Оказывается, западное оружие – вовсе не «хлам».

К главной пропагандистке Кремля Ольге Скабеевой в эфир пришел гость, который начал продвигать мнение совершенно отличное от российских нарративов, передает «24 Канал».

Пропагандистке пришлось согласиться и признать неприятную правду.

Оказывается, западное оружие – вовсе не «хлам». А действительно угроза для оккупационной армии.

Гость начал убеждать Скабееву и компанию, что западное оружие сильно влияет на ситуацию на фронте. Ведь оно мощное уничтожает оккупантов и их потери ежедневно растут. Так, с мая месяца наши защитники каждые сутки минусуют более тысячи россиян, в частности за 7 июня ликвидировали 1 210 оккупантов.

После того, как ВСУ получили снаряды от партнеров интенсивность боевых действий увеличилась. Что пришлось признать через силу кремлевской приспешнице. С кислой миной Скабеева заявила, что это очень «подбадривает». Но это еще не все, беспокоят ее и самолеты F-16, которые скоро появятся в Украине и россиянам будет несладко.

«Мы сейчас дискутируем на то, что и самолеты (F-16 – 24 Канал) не изменят положение дел, но мы же понимаем, что в определенной степени – изменят», – подавленно сказала пропагандистка.

Более того, в ходе дискуссии пропагандисты даже пришли к тому, что Bayraktar и HIMARS очень повлияли на ход войны.