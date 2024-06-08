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В США разбился самолет с астронавтом «Аполлон-8», который первым облетел Луну

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  • 8.06.2024, 11:03
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В США разбился самолет с астронавтом «Аполлон-8», который первым облетел Луну
Фото: Getty Images

Он сделал самый известный снимок Земли из космоса.

Американский астронавт Уильям Андерс, облетевший Луну на космическом корабле «Аполлон-8» и сделавший в космосе одну из самых известных фотографий, погиб в возрасте 90 лет, управляя легкомоторным самолетом, пишет Би-би-си.

По официальной информации, его самолет упал в воду к северу от Сиэтла в штате Вашингтон.

Сын Андерса Грег подтвердил, что его отец управлял небольшим самолетом и что его тело было обнаружено в пятницу днем.

«Наша семья опустошена. Он был отличным пилотом. Нам его будет не хватать», — говорится в заявлении семьи.

Фото: Getty Images

В 1968 году Андерс был пилотом лунного модуля миссии «Аполлон-8» — первого космического корабля с экипажем, достигшего Луны. Он стал автором культовой фотографии «Восход Земли» — одного из самых знаменитых изображений нашей планеты из космоса.

Снимок был сделан в канун Рождества. На нем запечатлена Земля, поднимающаяся над горизонтом безжизненной лунной поверхности.

Фото: Getty Images

Позже Андерс назвал это фото своим самым значительным вкладом в космическую программу.

«Мы проделали весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самым важным, что мы открыли, была Земля», — говорил он.

Фото: АР

Многие считают, что этот образ мотивировал глобальное экологическое движение и положил основу всемирной акции «День Земли».

Фото: Getty Images
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